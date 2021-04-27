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07:19 27.04.2021

Президент Южной Кореи призвал КНДР к возобновлению диалога

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Президент Южной Кореи призвал КНДР к возобновлению диалога

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил во вторник, что близится время для возобновления диалога между двумя Кореями.

"Снова приближается время, когда (мы) должны прекратить долгие обсуждения и возобновить диалог", - цитирует Мун Чжэ Ина агентство "Ренхап".

Отмечается, что данное заявление было сделано во время заседания кабинета министров по случаю третьей годовщины подписания Пханмунчжомской декларации с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Путь мира, обещанный в декларации, не может быть изменен ни при каких обстоятельствах", - отметил Мун Чжэ Ин.

"Мы должны двигаться к необратимому постоянному миру на основе Пханмунчжомской декларации", - добавил он.

Президент Южной Кореи выразил надежду, что его личные переговоры на высшем уровне с президентом США Джо Байденом, которые должны состояться в Вашингтоне в конце мая, будут способствовать дальнейшему укреплению альянса, тесной координации политики в отношении КНДР и определению правильного направления.

"Я надеюсь, что откроется дверь для восстановления диалога и сотрудничества между двумя Кореями, а также между Северной Кореей и США", - сказал он.

В свою очередь министр по делам объединения двух Корей Ли Ин Ен призвал Северную Корею выполнить соглашения межкорейского саммита и выйти на переговоры.

"Только посредством диалога и сотрудничества мы сможем достичь подлинного мира на Корейском полуострове", - сказал министр во время мероприятия в честь годовщины Пханмунчжомской декларации.

"Мы еще раз подчеркиваем, что готовы разговаривать с Севером в любое время, в любом месте и по любым вопросам, независимо от формата", - отметил он.

"Мы надеемся, что Северная Корея в ближайшее время выйдет на переговоры в соответствии с духом Пханмунчжомской декларации", - добавил Ли Ин Ен.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором в частности объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Однако мирный процесс застопорился после того, как второй саммит между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом в Ханое в начале 2019 года завершился без соглашения о денуклеаризации

Теги: #южкорея #кндр #диалог
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