В 50 странах из-за вакцинации от COVID-19 отложили прививки от других заболеваний

Прививки от кори и других болезней отложили в 50 странах мира из-за вакцинации населения от коронавируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi).

"Согласно новым данным, 60 из этих жизненно важных кампаний (по иммунизации - ИФ) сейчас отложены в 50 странах, что подвергает около 228 млн человек, в большинстве случаев детей, таким рискам, как корь, желтая лихорадка и полиомиелит", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ.

Более половины из этих 50 стран находятся в Африке. ВОЗ отмечает, что это подчеркивает длительное неравенство в доступе людей к вакцине.

Больше всего проблем - с прививками от кори, одной из самых заразных болезней. В результате пробелов в вакцинации серьезные вспышки этой болезни недавно зафиксировали в ДРК, Пакистане и Йемене.

"Если мы хотим избежать многочисленных вспышек смертельных болезней, таких как корь, желтая лихорадка и дифтерит, мы должны защитить обычные службы вакцинации в каждой стране мира", - говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса.