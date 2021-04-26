События

16:44 26.04.2021

Зеленский подписал закон об освобождении учащихся общеобразовательных учреждений от прохождения ГИА в 2021 г.

1 мин читать
Зеленский подписал закон об освобождении учащихся общеобразовательных учреждений от прохождения ГИА в 2021 г.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении учеников, которые завершают получение полного общего среднего образования, от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) для минимизации рисков заболевания коронавирусной болезнью (законопроект № 5014).

Как сообщила пресс-служба главы государства, из-за пандемии коронавирусной болезни с марта 2020 года в Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате. Указанный закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

"Согласно документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

13 апреля соответствующий законопроект № 5014 за основу и в целом поддержали 298 народных депутатов на внеочередном планерном заседании.

Теги: #гиа #освобождение #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 21.04.2021
Президент Украины подписал ряд законов о принудительной реструктуризации валютных кредитов

Президент Украины подписал ряд законов о принудительной реструктуризации валютных кредитов

17:47 21.04.2021
Закон о призыве резервистов изменен под принципы стран НАТО – Таран

Закон о призыве резервистов изменен под принципы стран НАТО – Таран

09:05 21.04.2021
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период

Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период

09:46 19.04.2021
Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств", таких как Россия и Китай

Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств", таких как Россия и Китай

13:37 16.04.2021
Креминь получил 1,1 тыс. сообщений о нарушении языкового законодательства за 3 месяца

Креминь получил 1,1 тыс. сообщений о нарушении языкового законодательства за 3 месяца

18:57 15.04.2021
Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

18:27 15.04.2021
Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

20:22 14.04.2021
Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

19:47 13.04.2021
Рада на год отстрочила ликвидацию санаторных школ-интернатов

Рада на год отстрочила ликвидацию санаторных школ-интернатов

13:54 13.04.2021
Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина настаивает на восстановлении доступа МАГАТЭ к украинским ядерным установкам в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

В Гнутово на Донбассе пиротехники ГСЧС эвакуированы с места проведения разминирования из-за обстрелов, пострадавших нет

Два внеочередных заседания Рады пройдут во вторник – распоряжение спикера

Зеленский: мы на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе

Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Зеленский отметил государственными наградами ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы

Украина настаивает на восстановлении доступа МАГАТЭ к украинским ядерным установкам в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

Россия высылает одного сотрудника посольства Украины в Москве - МИД РФ

В Гнутово на Донбассе пиротехники ГСЧС эвакуированы с места проведения разминирования из-за обстрелов, пострадавших нет

Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей военной поддержке Украины

У альпаки нашли антитела против коронавирусов у людей

В Чернобыльской зоне планируется построить современный КПП, музей и места отдыха - замглавы ОП

Поддержка со стороны Турции является сильным сигналом для Украины – нардеп Умеров

Пяти чиновникам "Киевгаза" сообщили о подозрении по факту взрыва в жилом доме на Позняках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА