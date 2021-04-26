Зеленский подписал закон об освобождении учащихся общеобразовательных учреждений от прохождения ГИА в 2021 г.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении учеников, которые завершают получение полного общего среднего образования, от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) для минимизации рисков заболевания коронавирусной болезнью (законопроект № 5014).

Как сообщила пресс-служба главы государства, из-за пандемии коронавирусной болезни с марта 2020 года в Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате. Указанный закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

"Согласно документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

13 апреля соответствующий законопроект № 5014 за основу и в целом поддержали 298 народных депутатов на внеочередном планерном заседании.