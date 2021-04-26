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14:27 26.04.2021

СБУ обнародовала часть секретных документов об аварии на ЧАЭС

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СБУ обнародовала часть секретных документов об аварии на ЧАЭС

Служба безопасности Украины по случаю 35-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции обнародовала часть секретных документов из своих архивов, среди которых самый первый доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии и ряд других.

Кроме того, как сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, в документах есть свидетельства того, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года.

"В 1982 году на 1-м энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3-м и 4-м энергоблоках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1983 году руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС "является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности".

"В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки", - информируют в спецслужбе.

Там добавляют, что после аварии советская власть "искала разные "теории заговора", но не признавала реальности".

"Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу". А потом появляются документы, что "националисты" хотели получить образцы зараженной почвы с помощью "агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире", - сообщают в СБУ.

Кроме того, отмечается, что 8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

"Больше фактов об аварии можно узнать в двух сборниках "Чернобыльское досье КГБ", подготовленных Архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти", - сообщили в СБУ.

Теги: #сбу #чаэс
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