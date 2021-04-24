Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 состыковался с МКС

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, выведенный накануне на орбиту, в субботу успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции в 05:08 по времени Восточного побережья США менее, чем через 24 часа после запуска корабля.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

С их прибытием экипаж станции в течение четырех дней будет состоять из 11 человек, а к МКС будут впервые пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon.

Астронавты Crew Dragon-2 будут работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек. Корабль покинет ее не ранее 31 октября. Спускаемая капсула корабля должна будет совершить мягкое приводнение на парашютах в Атлантике.

Запуск на орбиту Crew Dragon-2 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около 58 млн долл.

Многоразовый корабль Crew Dragon-2 совершает уже второй полет к МКС. Первый раз он использовалcя во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon к МКС весной прошлого года.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на корабле Crew Dragon-1 американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер (которая является командиром станции) и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Через четыре дня, 28 апреля корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами возвращается на Землю. На борту станции останется семь человек.