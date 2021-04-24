В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей у жителя Львова изъяли 66 кг янтаря

Почти 66 кг янтаря пытался контрабандой вывезти в Польшу 40-летний житель Львова, сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Микроавтобус "Фольксваген", которым управлял житель областного центра, прибыл в ПП "Шегини" минувшей ночью. Сотрудники Госпогранслужбы решили провести углубленный осмотр транспортного средства и вместе с сотрудниками Галицкой таможни обнаружили в автомобиле почти 66 кг янтаря в конструктивных пустотах автомобиля.

По информации пограничников, это крупнейшее изъятие контрабандного янтаря в текущем году.