Эксперты рекомендовали возобновить в США вакцинацию препаратом компании Johnson & Johnson

Группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу проголосовала за то, чтобы рекомендовать возобновление использования вакцины от COVID-19 компании Johnson&Johnson.

"Вакцина от COVID-19 Janssen (название вакцины - ИФ) подходит для людей старше 18 лет в США", - цитирует телеканал CNN заключение экспертов.

Американские СМИ уточняют, что 10 экспертов проголосовали за рекомендацию возобновить вакцинацию препаратом Johnson&Johnson, четверо - против, один воздержался во время голосования.

Теперь утвердить рекомендации должен директор CDC. После этого вакцинация препаратом может возобновиться в течение нескольких часов или дней. Затем американский регулятор (FDA) подготовит обновлённые рекомендации по экстренному использованию вакцины Johnson & Johnson.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину.

К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.