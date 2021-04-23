События

20:47 23.04.2021

Женщина-полицейский убита во Франции, власти назвали это терактом

2 мин читать
Женщина-полицейский убита во Франции, власти назвали это терактом

Женщина-полицейский погибла в пятницу в комиссариате коммуны Рамбуйе под Парижем от ножевых ранений, нанесенных ей напавшим мужчиной, объявила прокуратура департамента Ивелин.

Убийца был застрелен коллегами погибшей. Во время нападения он кричал: "Аллах акбар".

"Нация сочувствует ее семье, ее коллегам и силам правопорядка. Мы ни в чем не уступим в начатой борьбе против исламистского терроризма", - так отреагировал в твиттере президент страны Эмманюэль Макрон на это преступление.

В свою очередь премьер-министр Жан Кастекс, прибывший на место происшествия, заявил: "Наша решимость бороться против терроризма во всех его формах незыблема, как никогда".

При этом он напомнил, что департамент Ивелин уже имеет трагические страницы в своей недавней истории. В частности, учитель Самюэль Пати погиб от рук террориста чеченского происхождения в городе Конфлан-Сент-Онорин, расположенном также в департаменте Ивелин.

Расследованием убийства в Рамбуйе занялась национальная антитеррористическая прокуратура. Дело заведено по случаю "убийства лица, представляющего государственную власть, с террористическим замыслом", передают французские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, нападавший - тунисского происхождения, согласно найденным при нем документам, ему 37 лет. Он нелегально прибыл во Францию в 2009 году и был легализован в 2019 году, обладал видом на жительство до 25 декабря 2021 года. В Рамбуйе он переехал недавно из департамента Валь-де-Марн, где работал водителем по доставке товаров. Ранее не был известен правоохранителям как радикал.

По заявлению министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, нападавший предварительно провел разведку на местности, прежде чем перейти к действию.

Убитой женщине было 49 лет, она мать двоих детей 13 и 18 лет. Погибшая была административным сотрудником комиссариата, не носила униформы, не была вооружена и работала на приеме посетителей. По предварительным сведениям, она выходила на стоянку к своему автомобилю, и, когда возвращалась в комиссариат, убийца вошел вместе с ней и набросился на нее с ножом.

Теги: #франция #полицейский #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:40 22.04.2021
Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

22:58 20.04.2021
Париж и Берлин стремятся не допустить эскалации на границах Украины - министр обороны Франции

Париж и Берлин стремятся не допустить эскалации на границах Украины - министр обороны Франции

10:01 20.04.2021
Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

23:44 18.04.2021
Макрон не считает "Спутник V" реалистичным вариантом ускорения вакцинации французов

Макрон не считает "Спутник V" реалистичным вариантом ускорения вакцинации французов

19:01 18.04.2021
Макрон призывает РФ к деэскалации у границы с Украиной

Макрон призывает РФ к деэскалации у границы с Украиной

00:39 18.04.2021
Макрон призывает "определить красные линии" для России на фоне наращивания сил вблизи границ Украины — СМИ

Макрон призывает "определить красные линии" для России на фоне наращивания сил вблизи границ Украины — СМИ

04:40 17.04.2021
Премьер Франции считает, что третья волна пандемии в стране не скоро закончится

Премьер Франции считает, что третья волна пандемии в стране не скоро закончится

21:00 16.04.2021
Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

20:57 16.04.2021
Макрон и Меркель не предлагали Зеленскому ничего, что выходило за рамки интересов Украины - Ермак

Макрон и Меркель не предлагали Зеленскому ничего, что выходило за рамки интересов Украины - Ермак

18:09 16.04.2021
Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

На Донбассе российские наемники планируют на Пасху провокации – штаб ООС

Черноморский флот вернул в пункты дислокации корабли после учений в Крыму - Минобороны РФ

Заседание СНБО 23 апреля не состоится - источник

Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепропетровской области в результате обвала пустых пород на шахте погиб горнорабочий

Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в УК и УПК относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров

Подоляк: предложение Козака о переговорах на Донбассе может нанести вред прямому диалогу между Зеленским и Путиным

Новая поставка вакцины Sinovac от COVID-19 ожидается в начале мая – Степанов

Посол Британии подтвердила непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины

Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе в июне

Байден в июне поедет на саммиты G7 и НАТО в Европе - Белый дом

Глава Евросовета созывает саммит ЕС 25 мая по проблемам отношений с РФ, вопросам климата и пандемии

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Постановление о продлении карантина обнародовано, содержит лишь ряд послаблений для госэкзаменов и ВНО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА