В Мариуполе заработал единый электронный билет в муниципальном транспорте

В Мариуполе на 10 муниципальных автобусах маршрута №16а начал работать SmartTicket, сообщается на официальном сайте Мариупольского горсовета.

Как говорится в сообщении, Мариуполь стал первым городом в Украине, который пилотно внедрил электронный билет в муниципальном транспорте в рамках государственного проекта Smart Ticket.

Валидаторы - устройства, позволяющие оплачивать проезд с помощью банковских карт, мобильных телефонов и смарт-часов, установили пока только на одном маршруте, однако в планах - масштабировать проект на весь транспорт.

"Мариуполь смог стать платформой, где коммунальный транспорт занимает наибольшую часть рынка перевозок. Это не только самая восточная точка Украины, но и одна из самых передовых по внедрению эффективных сервисов и услуг. Мариуполь должен стать примером для других городов",- заявил по этому поводу министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также рассказал, что новый сервис будет интегрирован в систему единого электронного билета страны.

Его действие распространяется на все города и различные виды транспорта. Билет уже можно использовать при железнодорожных перевозках.

Сообщается также, что в этом году к проекту присоединится первая авиакомпания.