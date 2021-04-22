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13:49 22.04.2021

Таран: рассчитываем, что серьезность евроатлантических намерений Украины будет учтена на саммите НАТО 14 июня

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Таран: рассчитываем, что серьезность евроатлантических намерений Украины будет учтена на саммите НАТО 14 июня

Украина рассчитывает, что на саммите НАТО 14 июня учтут серьезность ее евроатлантических намерений, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Поскольку на следующем саммите НАТО, дату проведения которого объявлено сегодня, лидеры государств-членов фактически спланируют будущее организации на следующие 10 лет, мы хотели бы в который раз четко артикулировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться в Брюсселе 14 июня", - цитирует слова Тарана пресс-служба Минобороны в четверг.

По его словам, последняя эскалация российского военного присутствия вдоль границ Украины не оставляет никаких сомнений, какая страна сегодня представляет наибольшую военную угрозу в евроатлантическом пространстве.

Таран подчеркнул, что в Брюсселе это четко осознают, поскольку генеральный секретарь НАТО недвусмысленно назвал "агрессивные действия России" среди вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня.

"Мощным сигналом в решениях саммита НАТО 14 июня для мировой и европейской безопасности могла бы стать демонстрация преданности решением Бухарестского саммита 2008 года, что декларирует безусловную перспективу членства для Украины и Грузии", - отметил Таран.

Следующий саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, во время встречи планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня".

Теги: #минобороны #таран #нато
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