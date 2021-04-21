Закон о призыве резервистов изменен под принципы стран НАТО – Таран

Закон о призыве на военную службу резервистов в особый период система воинского учета приведен в соответствие с принципами и подходами государств-членов НАТО и обеспечивает потребности государства в обороне и защите, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"В сжатые сроки был проведен аудит всего законодательства в сфере национальной безопасности и обороны. Внесены изменения в 43 закона, благодаря чему совершенствуются организационно-правовые основы комплектования Вооруженных сил высокопрофессиональным личным составом в мирное время и в особый период исключительно на добровольной основе", - цитирует слова Тарана пресс-служба Минобороны в среду.

Министр обороны, как председатель Комитета реформ, отметил, что ведомство продолжает реализацию этапов оборонной реформы, в частности совершенствование системы комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ), и ответил на самые распространенные вопросы, связанные с выполнением нового закона.

По его словам, в ближайшей перспективе Министерство обороны должно выполнить работу, связанную с приведением подзаконных нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями закона, необходимыми для обеспечения реализации новелл законодательства, в частности введения нового вида военной службы - по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

"Вторая не менее важная задача - организация работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, и их трансформация в соответствии с новой административно-территориальной реформой", - указал Таран.

Он добавил, что третья важная задача - совершенствование функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с учетом его интеграции с другими государственными реестрами и введением предоставления электронных цифровых услуг гражданам Украины относительно выполнения ими воинского долга.

На вопрос о том, чего ждать от внедрения нового вида военной службы - по призыву лиц из числа резервистов в особый период, - Таран указал, что закладывается фундамент для дальнейшей профессионализации запаса ВСУ за счет увеличения доли граждан, заключивших контракты с командирами воинских частей на прохождение службы в военном резерве.

"Рассчитываем на повышение эффективности комплектования воинских частей в особый период за счет призыва на военную службу резервистов - мотивированных подготовленных воинов, имеющих боевой опыт. Кроме того, Министерство обороны Украины уже разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере социальной и правовой защиты резервистов. В частности, по расширению существующих и внедрению новых социально-правовых гарантий для резервистов", - отметил глава Минобороны.

Таран рассказал, что на портале "Дия" планируется создать "Е-ТЦК", в котором будут предоставляться электронные услуги (сервисы) гражданам по выполнению ими воинской обязанности, в частности информации, содержащейся о них в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Также Министерство обороны Украины под эгидой Министерства цифровой трансформации Украины во взаимодействии с Министерством внутренних дел Украины принимает участие в экспериментальном проект "Е-регистрация". Он предусматривает предоставление возможности гражданам в режиме он-лайн осуществить регистрацию своего места жительства без посещения органов регистрации места проживания и Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как сообщалось, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-IX, который Верховная Рада приняла 30 марта по инициативе главы государства.