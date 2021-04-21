"Батькивщина" будет помогать гражданам в борьбе с земельным рейдерством - Тимошенко

Украинцы могут рассчитывать на помощь команды Всеукраинского объединения "Батькивщина" в защите от незаконных действий чиновников, заверила лидер политсилы Юлия Тимошенко на встрече с представителями инициативной группы против земельного рейдерства с.Ольшанская Новоселица Васильковского района Киевской области.

Как сообщается на сайте политсилы, жители пригласили Тимошенко помочь в решении проблем с рейдерским захватом паев, к которым имеют отношение представители провластной команды. Лидер "Батькивщины" пообещала активистам после детального изучения всех имеющихся документов озвучить эту проблему в парламенте, предоставить всю необходимую юридическую и информационную поддержку.

"Они захватывают все, что можно захватить - от стратегической собственности на землю. Хаос, подкуп, коррупция - каждый день в парламенте. В прошлом году ночью в карантин под наблюдением президента "Слуги народа" приняли закон о распродаже сельскохозяйственной земли, а в локдаун этого года они безотлагательно рассматривали поправки в Земельный кодекс, чтобы его перекроить и устранить государство от контроля над использованием сельскохозяйственной земли, позволить ее продавать иностранцам, снимать верхний слой плодородной почвы, отменить понятие "особо ценные земли". То есть сначала они разрешили продажу земли, а теперь отменяют все ограничения, чтобы владельцы могли с ней делать все, что угодно", - сказала Тимошенко.

По ее убеждению, в мире идет жесткая борьба за ресурсы и "земля превращается в особое сокровище, на которое будут идти атаки со всех сторон".

По словам политика, нужно как можно быстрее менять курс управления страной и формировать сильную правительственную команду. Кроме того, команда "Батькивщины" уже собрала инициативную группу для проведения референдума о запрете продажи земли.

"Мы сейчас пытаемся убедить президента и его команду, что выбранный ими курс на сдачу национальных интересов - это тупиковый путь и для Украины, и для них лично, ведь рано или поздно за это придется отвечать. Сейчас надо объединиться, собрать профессиональную правительственную команду, которая знает, как поднять страну и будет независимой от внешних сил и местной олигархии. Если мы увидим, что убедить президента нет шанса, мы будем обращаться к людям о необходимости переизбирать власть", - сказала Тимошенко.