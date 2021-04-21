События

15:18 21.04.2021

В Киеве обстреляли работников КП, ремонтировавших дорожное покрытие, один человек ранен

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В Киеве обстреляли работников КП, ремонтировавших дорожное покрытие, один человек ранен

В среду, 21 апреля, неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault обстрелял работников КП ДЭУ Печерского района, которые выполняли текущий ремонт Зализнычного шоссе и Военного проезда.

Как сообщает пресс-служба "Киевавтодора", стрелок приехал в тот момент, когда коммунальщики проводили ремонт дорожного покрытия, и начал словесный конфликт.

"В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий - по людям. Ранения получил механизатор фрезы. С места инцидента нападающий убежал", - сообщают в "Киевавтодоре".

На место вызвали полицию и медиков. Раненого работника госпитализировали.

 

Теги: #киев #ранение #киевавтодор #работники
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