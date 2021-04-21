События

09:05 21.04.2021

Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период

2 мин читать
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-их, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 по инициативе главы государства.

"Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысится их боеспособность во время военной агрессии, стремительно возрастет, а также быстро увеличиться боевой потенциал сил обороны и позволит своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", - говорится в сообщении на сайте президента в среду.

В Офисе президента отметили, что закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

"Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и / или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное", - подчеркнули в сообщении.

Подписанный президентом закон Украины реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.

"В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочения вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов)", - подытожили в Офисе президента.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада приняла закон о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов (законопроект №3553), который позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Как ранее пояснял руководитель комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, закон касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период - ИФ), позволяет оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв. В резерв войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили, имеют боевой опыт.

Теги: #закон #военная_служба #резервисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 19.04.2021
Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств", таких как Россия и Китай

Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств", таких как Россия и Китай

13:37 16.04.2021
Креминь получил 1,1 тыс. сообщений о нарушении языкового законодательства за 3 месяца

Креминь получил 1,1 тыс. сообщений о нарушении языкового законодательства за 3 месяца

18:57 15.04.2021
Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

18:27 15.04.2021
Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

20:22 14.04.2021
Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

19:47 13.04.2021
Рада на год отстрочила ликвидацию санаторных школ-интернатов

Рада на год отстрочила ликвидацию санаторных школ-интернатов

13:54 13.04.2021
Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

11:48 12.04.2021
Зеленский подписал закон, устанавливающий стоимость "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов

Зеленский подписал закон, устанавливающий стоимость "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов

19:41 08.04.2021
Закон о референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине – Корниенко

Закон о референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине – Корниенко

17:56 08.04.2021
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

Украина готова бороться за мир дипломатическим путем, но готова к войне – Зеленский

СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержан пограничник, обещавший за взятку помочь в перемещении табачных изделий в Румынию

На взятке задержан сотрудник миграционной службы, обещавший легализовать пребывание иностранца в Украине

Число заражений COVID-19 в мире превысило 142 млн, число жертв - 3 млн

В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Тестовое соревнование по легкой атлетике Игр в Токио пройдет 9 мая без зрителей – СМИ

Боррель подтвердил поддержку Евросоюзом Украины

Оперативнику харьковского УСБУ, получившему $5 тысяч за разглашение персональных данных, грозит до 10 лет тюрьмы – ГБР

Байден позвонил семье Флойда после оглашения вердикта присяжных по его убийству

Экс-офицер полиции Шовин признан виновным в убийстве Флойда - американские СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА