Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-их, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 по инициативе главы государства.

"Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысится их боеспособность во время военной агрессии, стремительно возрастет, а также быстро увеличиться боевой потенциал сил обороны и позволит своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", - говорится в сообщении на сайте президента в среду.

В Офисе президента отметили, что закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

"Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и / или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное", - подчеркнули в сообщении.

Подписанный президентом закон Украины реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.

"В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочения вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов)", - подытожили в Офисе президента.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада приняла закон о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов (законопроект №3553), который позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Как ранее пояснял руководитель комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, закон касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период - ИФ), позволяет оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв. В резерв войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили, имеют боевой опыт.