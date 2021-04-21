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03:03 21.04.2021

Экс-офицер полиции Шовин признан виновным в убийстве Флойда - американские СМИ

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Экс-офицер полиции Шовин признан виновным в убийстве Флойда - американские СМИ

Присяжные признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения в убийстве Джорджа Флойда, сообщают американские СМИ.

Шовин был признан виновным по всем трем уголовным статьям, которые ему были предъявлены - убийство второй степени, непредумышленное убийство второй степени и убийство третьей степени.

Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Приговор был зачитан во вторник поздно вечером в центре Миннеаполиса. Присяжным потребовалось меньше суток, чтобы принять решение.

Во время оглашения приговора Шовен не выказал никаких эмоций. На него надели наручники и взяли под стражу сразу же после того, как судья зачитал решение присяжных.

46-летний Флойд умер после того, как Шовен прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

Миннеаполис и другие города по всей стране готовились к противоположному вердикту, многие мобилизовали свою национальную гвардию и объявили чрезвычайное положение.

Теги: #сша #вердикт #присяжные #флойд
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