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19:16 20.04.2021

Черногорские власти объявили о снятии ограничений на посещение страны для туристов, в т. ч. из Украины

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Черногорские власти объявили о снятии ограничений на посещение страны для туристов, в т. ч. из Украины

Черногория во вторник объявила о снятии всех ограничительных мер на посещение страны в этом сезоне для граждан России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 года для граждан Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - написал министр финансов и социальной защиты Милойко Спаич в своем Twitter.

Теги: #туризм #черногория #ситуация
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