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18:28 20.04.2021

На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

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На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 враг совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех нарушениях со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

 

Теги: #всу #оос #донбасс
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