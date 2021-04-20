На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 враг совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех нарушениях со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.