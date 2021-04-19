События

17:21 19.04.2021

В Киеве за выходные закрыли пять ресторанов за нарушение карантина

1 мин читать
В Киеве за выходные закрыли пять ресторанов за нарушение карантина

Пять заведений общественного питания были закрыты за минувшие выходные в Киеве за нарушение карантинных ограничений, сообщил первый заместитель главы Киевской государственной администрации Николай Поворозник.

Как сообщается на сайте горадминистрации, всего на соблюдение карантинных требований было проверено 40 заведений. По словам Поворозника, из них закрыли ресторан-караоке "Leo" на ул.Владимирской, 4, ресторан "Just Cafe" на ул.Богдана Хмельницкого, 39, ресторан "Стейкхаус" на ул.Владимирской, 49, ночной клуб "Fifty club" на ул.Антоновича, 50 и ночной клуб "Sparks" на ул.Мечникова, 3.

На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 3 протокола, на посетителей этих заведений - 67 административных протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тыс грн, а заведение ждет штраф от 34 до 170 тыс грн.

Курс Национального банка Украины по состоянию на 19 апреля: 27,9783 грн/$1.

Теги: #киев #нарушения #рестораны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:29 19.04.2021
В Киеве за сутки 447 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека

В Киеве за сутки 447 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека

08:42 19.04.2021
В Киеве начали ремонтировать тротуары

В Киеве начали ремонтировать тротуары

02:26 19.04.2021
В Шевченковском районе столицы ликвидировали последствия падения балкона, пострадавших нет

В Шевченковском районе столицы ликвидировали последствия падения балкона, пострадавших нет

11:00 18.04.2021
В Киеве за сутки 480 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 26 человек – мэр

В Киеве за сутки 480 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 26 человек – мэр

12:51 17.04.2021
В Киеве за сутки 1112 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 51 человек

В Киеве за сутки 1112 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 51 человек

02:27 17.04.2021
Кличко: Есть два пути борьбы с распространением коронавируса - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми

Кличко: Есть два пути борьбы с распространением коронавируса - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми

23:37 16.04.2021
От коронавируса умер глава Подольской РГА Киева Виктор Смирнов

От коронавируса умер глава Подольской РГА Киева Виктор Смирнов

22:29 16.04.2021
Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

13:37 16.04.2021
Креминь получил 1,1 тыс. сообщений о нарушении языкового законодательства за 3 месяца

Креминь получил 1,1 тыс. сообщений о нарушении языкового законодательства за 3 месяца

12:47 16.04.2021
Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов: Через 2-3 недели после Пасхи ожидаем рост заболеваемости COVID-19

Число умерших в Украине в феврале-2021 к февралю-2020 выросло на 9% – Госстат

Аваков: Нападение на Украину не станет легкой прогулкой для РФ, враг понесет огромные потери

Лозовая осталась без воды из-за седьмой аварии на коллекторе за неделю

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей, в некоторых районах возможен временный особый режим

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил Плиса главой Госаудитслужбы сроком на 5 лет

Степанов: у меня нет личного конфликта с министром финансов

В Запорожской области еженедельный прирост заболевших Covid-19 снизился с 60% до 20% - главный санврач области

Степанов: Через 2-3 недели после Пасхи ожидаем рост заболеваемости COVID-19

Российские наемники на Донбассе за сутки трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

Порошенко в разговоре с Туском призвал Европу усилить санкции против РФ

Зеленский поздравил НАСА с первым полетом Mars Helicopter

Число умерших в Украине в феврале-2021 к февралю-2020 выросло на 9% – Госстат

Аваков: Нападение на Украину не станет легкой прогулкой для РФ, враг понесет огромные потери

В Словакии возобновили работу магазины, библиотеки, салоны красоты и отели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА