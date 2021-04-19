В Киеве за выходные закрыли пять ресторанов за нарушение карантина

Пять заведений общественного питания были закрыты за минувшие выходные в Киеве за нарушение карантинных ограничений, сообщил первый заместитель главы Киевской государственной администрации Николай Поворозник.

Как сообщается на сайте горадминистрации, всего на соблюдение карантинных требований было проверено 40 заведений. По словам Поворозника, из них закрыли ресторан-караоке "Leo" на ул.Владимирской, 4, ресторан "Just Cafe" на ул.Богдана Хмельницкого, 39, ресторан "Стейкхаус" на ул.Владимирской, 49, ночной клуб "Fifty club" на ул.Антоновича, 50 и ночной клуб "Sparks" на ул.Мечникова, 3.

На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 3 протокола, на посетителей этих заведений - 67 административных протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тыс грн, а заведение ждет штраф от 34 до 170 тыс грн.

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