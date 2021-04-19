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13:54 19.04.2021

Днепровская клиническая больница на ж/д транспорте после ремонта может принять одновременно 110 больных на COVID-19

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Днепровская клиническая больница на ж/д транспорте после ремонта может принять одновременно 110 больных на COVID-19

Завершены ремонтные работы и подготовлена новая реанимация для приема больных с коронавирусом в четырех отделениях Днепровской клинической больницы на железнодорожном транспорте, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика в понедельник.

В сообщении отмечается, что обновленные отделения больницы и помещение реанимации осмотрели вместе с руководителем УЗ первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович и первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

"Мы продолжаем реализовывать срочные мероприятия, запланированные в рамках борьбы с COVID-19, в частности расширяем мощности наших больниц. Так, после ремонта Днепровская клиническая больница на железнодорожном транспорте может принять одновременно 110 больных коронавирусной инфекцией. В целом наши восемь ведомственных больниц сейчас лечат более 530 таких пациентов", - цитирует пресс-служба Юрика.

Он также добавил, что для проведения реконструкции электросетей в железнодорожных больницах "Укрзализныця" максимально привлекла специалистов структурных подразделений, в том числе филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений".

"Набираем обороты, чтобы все наши восемь ведомственных больниц активно и качественно предоставляли услуги. На сегодняшний день мы получили уже около 60 млн грн государственных средств на лечение больных COVID-19. Около половины этих средств уже потрачено на медикаменты и на доплаты медицинским бригадам. В пределах 1-2 месяцев полностью используем остаток средств. Кроме этих государственных средств, "Укрзализныця" выделила 170 млн собственных средств, чтобы на этот год полностью обеспечить выполнение программы лечения больных COVID-19", - констатировал Юрик.

По словам Абрамовича, работа всех больниц УЗ находится на постоянном контроле министерства.

"Новую реанимацию больницы для железнодорожников оснастили многофункциональными кроватями, каждая - с монитором пациента. В целом для этой госпитальной базы приобрели 55 кислородных концентраторов, 2,4 тыс. биозащитных костюмов, почти 40 тыс. средств индивидуальной защиты. Все за государственный и областной счет", - сообщил в свою очередь Владимир Орлов.

По данным УЗ, в настоящее время с больными COVID-19 работают восемь ведомственных больниц "Укрзализныци" (три в Киеве, две в Харькове и по одной в Днепре, Львове и Одессе).

Теги: #covid_19 #больница #жд
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