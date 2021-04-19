Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности перенесено на 20 апреля - источник

Экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) перенесено на вторник, 20 апреля, из-за неготовности представителей ОБСЕ, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник в группе по организации переговоров.

"В понедельник было запланировано экстренное заседание профильной подгруппы в связи с обострившейся ситуацией на линии разграничения. Однако из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесено на вторник", - сказал источник.

Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Между тем, видеоконференцию ТКГ решено провести 27 или 28 апреля.