Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности перенесено на 20 апреля - источник
Экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) перенесено на вторник, 20 апреля, из-за неготовности представителей ОБСЕ, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник в группе по организации переговоров.
"В понедельник было запланировано экстренное заседание профильной подгруппы в связи с обострившейся ситуацией на линии разграничения. Однако из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесено на вторник", - сказал источник.
Встреча пройдет в режиме видеоконференции.
Между тем, видеоконференцию ТКГ решено провести 27 или 28 апреля.