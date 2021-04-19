События

09:21 19.04.2021

Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности перенесено на 20 апреля - источник

1 мин читать
Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности перенесено на 20 апреля - источник

Экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) перенесено на вторник, 20 апреля, из-за неготовности представителей ОБСЕ, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник в группе по организации переговоров.

"В понедельник было запланировано экстренное заседание профильной подгруппы в связи с обострившейся ситуацией на линии разграничения. Однако из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесено на вторник", - сказал источник.

Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Между тем, видеоконференцию ТКГ решено провести 27 или 28 апреля.

Теги: #перенос #ткг #подгруппа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:17 18.04.2021
Беларусь по-прежнему готова предоставлять площадку для ТКГ по ситуации на Донбассе

Беларусь по-прежнему готова предоставлять площадку для ТКГ по ситуации на Донбассе

22:29 16.04.2021
Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

17:09 16.04.2021
Арестович: ОРДЛО не имеют полномочий созывать внеочередные заседания ТКГ и ее рабочих подгрупп

Арестович: ОРДЛО не имеют полномочий созывать внеочередные заседания ТКГ и ее рабочих подгрупп

13:16 15.04.2021
Грау: число нарушений режима прекращения огня на Донбассе достигло пика, осложнена работа наблюдателей ОБСЕ

Грау: число нарушений режима прекращения огня на Донбассе достигло пика, осложнена работа наблюдателей ОБСЕ

20:46 14.04.2021
Гармаш назвал ложью заявление т.н. "МИД ДНР" о согласии Киева исключить из переговорного процесса представителей общественности в составе украинской делегации

Гармаш назвал ложью заявление т.н. "МИД ДНР" о согласии Киева исключить из переговорного процесса представителей общественности в составе украинской делегации

19:42 14.04.2021
Арестович: ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата пока не определена

Арестович: ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата пока не определена

20:40 13.04.2021
Арестович: на заседании ТКГ в среду вряд ли будет подписано совместное заявление сторон о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

Арестович: на заседании ТКГ в среду вряд ли будет подписано совместное заявление сторон о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

14:50 13.04.2021
Гармаш: Переговоры политической подгруппы ТКГ перенесены на 27 апреля из-за присутствия "общественного эксперта" из ОРДО

Гармаш: Переговоры политической подгруппы ТКГ перенесены на 27 апреля из-за присутствия "общественного эксперта" из ОРДО

16:08 12.04.2021
ТКГ 14 апреля обсудит нарушение режима тишины российскими наемниками, возобновление работы КПВВ и обмен удерживаемыми

ТКГ 14 апреля обсудит нарушение режима тишины российскими наемниками, возобновление работы КПВВ и обмен удерживаемыми

21:22 07.04.2021
Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За последние сутки в 5 областях Украины и Киеве не сделали ни одной прививки от коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 6 506 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 598 человек

На Донбассе погиб боец ВСУ из-за обстрелов российских наемников, еще один ранен

На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ, украинские бойцы не пострадали

США рекомендуют авиаперевозчикам быть предельно осторожными во время полетов над Украиной и РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

За последние сутки в 5 областях Украины и Киеве не сделали ни одной прививки от коронавируса

Британия в мае направит в Черное море два боевых корабля

На Луганщине пресекли вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС

В Балтийском море стартуют противоминные учения НАТО Open Spirit 21

Спецслужбы РФ планировали взорвать боеприпасы не в 2014 году в Чехии, а позже и в Болгарии - министр

В Киеве начали ремонтировать тротуары

В Украине за сутки зафиксировано 6 506 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 598 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали

Япония получит дополнительные дозы вакцины против COVID-19 к сентябрю

В Черкасский зоопарк планируют инвестировать 300 млн грн в течение 20 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА