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08:42 19.04.2021

В Киеве начали ремонтировать тротуары

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В Киеве начали ремонтировать тротуары

Во всех районах Киева начали ремонтировать тротуары, в течение года планируется около 40 тыс. кв. м. тротуарного покрытия, сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киеввтодор".

"Обновление покрытия тротуаров - важная часть работ дорожной службы. Сейчас обновляют покрытие пешеходных дорожек на ул. Константиновской площадью около 400 м2, ул. Якуба Коласа площадью 722 м2, ул. Котельникова площадью 1221 кв. м", - сообщил и.о. генерального директора КК "Киевавтодор" Александр Федоренко.

Как отмечается, ремонтировать тротуары и в рамках средних ремонтов. Так, обновление произойдет на дорожках на ул. Чистяковская, ул. Лобановского, ул. Тургеневской и других.

"В целом, в течение года в рамках средних ремонтов планируется обновить около 40 тыс. кв.м. покрытия тротуаров", - добавил Федоренко.

Кроме того, тротуары ремонтируют в рамках капитальных ремонтов и реконструкций. Так, работы по обновлению пешеходных дорожек уже выполняют на ул. Чернобыльской, ул. Борщаговской, просп. С. Бандеры. 

Теги: #киев #тротуары #ремонт #украина
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