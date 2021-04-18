Умер глава Золочевского райсовета Игорь Крыськив

Умер глава Золочевского райсовета Львовской области, члена партии "Европейская солидарность" Игорь Крыськив, сообщила пресс-служба областной ячейки партии в Facebook.

"Сегодня оборвалась жизнь настоящего патриота Украины, чрезвычайно доброго и искреннего человека, главы Золочевского районного совета, члена партии "Европейская Солидарность" - Криськива Игоря Николаевича", - сказано в сообщении.

О причинах смерти Крыськива не сообщается.

Как информирует местное интернет-издание "Захид.нет", Крыськив родился в поселке Подкамень Бродовского района Львовщины, закончил Национальный университет "Львовская политехника", занимался бизнесом. Был депутатом местных советов различных уровней, в том числе и депутатом Львовского облсовета VI созыва от партии "Фронт перемен".

В 2012 году безуспешно баллотировался в Верховную Раду от партии "Батькивщина", а в 2015 году – в Львовский облсовет от "Европейской солидарности".

В феврале 2019 года пятый президент Петр Порошенко назначил Криськива, который на тот момент был депутатом Бродовский райсовета, главой Бродовскийой районной государственной администрации. 12 августа с этой должности Криськива уволил президент Владимир Зеленский. 2 декабря 2020 года был избран главой Золочевского райсовета.