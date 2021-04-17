Чешские власти высылают 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой – посол Украины в Чехии

Чешские власти высылают из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой, сообщил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебейнос.

"Чехия высылает всех дипломатов посольства России в Праге, связанных с российской военной разведкой. Всего - 18 человек. Причиной являются результаты расследования, которые свидетельствуют о причастности сотрудников ГРУ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году", - написал Перебейнос в своем аккаунте в Твиттере в субботу вечером.

Источник: https://twitter.com/YPerebyinis/status/1383482392782934021