На Донбассе с начала суток получил ранение боец ВСУ – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, пострадал один украинский военный, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неподалеку от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12. В пригороде населенных пунктов Луганское, Майорск и Водяное, что в Донецкой области, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.