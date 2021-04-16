Суд приговорил к 9 годам лишения свободы обвиняемого в похищении и пытках Луценко и Вербицкого – Офис генпрокурора

Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении, незаконном лишении свободы и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время Революции Достоинства, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генерального прокурора.

"Суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы", - проинформировали в Офисе генпрокурора, отметив, что прокуратура будет подавать апелляцию на это решения суда, поскольку не согласна с приговором.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что установили еще одного человека, принимавшее участие в похищении, незаконном лишении свободы и пытках Луценко и Вербицкого.

В сообщении, размещенном в пятницу на сайте Офиса генпрокурора, отмечается, что этот человек в составе преступной группы 21 января 2014 года похитил из помещения Александровской клинической больницы Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а в дальнейшем, после вывоза пострадавших в лес, участвовал в их незаконном лишении свободы и пытках.

В Офисе генпрокурора напомнили, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 лиц, в отношении 6 из них дела рассматриваются судами, в том числе по 2 заочно, 9 человек объявлены в розыск.