На Днепровском меткомбинате погиб работник подрядной организации

На Днепровском металлургическом комбинате (ДМК, Каменское), входящем в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в результате несчастного случая погиб работник подрядной организации.

"16 апреля 2021 года в 5:15 в доменном цехе ПАО "Днепровский меткомбинат" при выполнении ремонтных работ на воздухонагревателе №3 ДП-1М при падении с высоты пострадал монтажник подрядной организации ООО "Индустриальные технологии Украины". Он получил открытую черепно-мозговую травму, по дороге в больницу пострадавший скончался", - сообщается в информации предприятия в пятницу.

По данному случаю ведется расследование.

Ранее сообщалось, что работник подрядной организации ООО "Металлург Сервис Плюс" был найден мертвым на территории аглоцеха ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) спустя более трех дней со дня его пропажи. Уточнялось, что предварительная причина смерти - поражение электрическим током в кабельной шахте токопровода.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.