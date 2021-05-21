"Метинвест" еще не принял окончательного решения об участии в торгах по продаже ДМК, по-прежнему считает условия АМКУ дискриминационными

Горно-металлургическая группа "Метинвест" еще не приняла окончательного решения касательно участия в торгах по продаже целостного имущественного комплекса (ЦИК) находящегося в процессе банкротства ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

Согласно пресс-релизу группы, "Метинвест" расценивает наложение обязательств Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на группу по продаже товарного чугуна как неравные условия в сравнении с другими участниками торгов.

При этом констатируется, что АМКУ дал разрешение группе "Метинвест" на концентрацию активов ДМК путем их покупки.

ДМК в настоящее время находится в процедуре банкротства, на предприятии назначен cанатор. Активы ДМК будут продаваться на торгах через систему ProZorro. Продажа активов ДМК на торгах является необходимым условием, направленным на предотвращение остановки производства и ликвидации предприятия.

"АМКУ обязал группу "Метинвест" в случае победы на торгах ежегодно продавать не менее 12 тыс. тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет. Группа еще не приняла решения об участии в торгах, так как считает установленные АМКУ обязательства необоснованными, сроки рассмотрения заявки – затянутыми, а отношение к группе – предвзятым", - подчеркивается в заявлении группы.

При этом уточняется, что для участия в торгах "Метинвест" направил обращение к АМКУ еще в 2020 году, однако рассмотрение заявки заняло длительное время, несмотря на ограниченный срок санации ДМК.

"Установление обязательств для группы "Метинвест" снижает инвестиционную привлекательность изношенных активов ДМК и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов. Прочие участники рынка имеют возможность удовлетворить спрос на товарный чугун в объеме, который включен в обязательства группы "Метинвест", поэтому компания оказывается в заведомо проигрышном положении при продаже товарного чугуна", - резюмируется в заявлении компании.

Как сообщалось, АМКУ 20 мая разрешил "Метинвесту" опосредованно приобрести ЦИК ДМК. При этом АМКУ обязал "Метинвест" реализовывать на внутренний рынок Украины не менее 12 тыс. тонн чугуна товарного (чушкового) ежегодно и по рыночным ценам.

АМКУ уточнил, что новый владелец активов ДМК будет определен на аукционе через электронную торговую систему, на конкурсной основе. Комитет констатирол наличие двух заинтересованных субъектов хозяйствования, которые намерены принять участие в аукционе (которые подавали соответствующие заявления в АМКУ). По состоянию на 20 мая 2021 года другие заявки от потенциальных покупателей ЦИК в АМКУ не поступали. Вместе с тем Комитет добавил, что в случае их поступления они будут рассмотрены в установленном порядке.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевскийметкомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-HutaCzestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".