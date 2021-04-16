События

10:02 16.04.2021

Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути – Зеленский

1 мин читать
Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути – Зеленский

Финансовые группы, которые воздействовали на Конституционный суд (КС), постепенно теряют свою влиятельность, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы знаем некоторые финансовые группы, которые влияли на КС. Они представлены также некоторыми депутатами Верховной Рады. Считаю, что они теряют свою влиятельность. И КС - это такой стратегический путь, некоторые судьи сильно ударили по антикоррупционной инфраструктуре. Мы все это очень быстро заблокировали мощным шагом. Сегодня глава КС не может быть на заседаниях, он не допущен. Уже двое судей КС также не допущены к заседанию суда. Все антикоррупционные органы работают", - заявил Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу.

"Перезагрузка КС еще не произошла, но мы - на правильном пути", - уверен президент.

Он уточнил, что ситуация осложняется некоторыми решениями предыдущей власти, которая изменила ряд положений закона о КС.

"Кстати, никогда так сложно не было. Просто во времена моего предшественника - он изменил закон о КС так, чтобы нельзя было с ними ничего сделать. Они дали им слишком большие полномочия и сделали невозможным их увольнение. То есть это сделано специально, чтобы контролировать КС. ... Мы все это изменим", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #перезагрузка #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 16.04.2021
Зеленский: Я не говорю, что мы особенные и главные для США, но очень хотел бы, чтобы так было

Зеленский: Я не говорю, что мы особенные и главные для США, но очень хотел бы, чтобы так было

10:12 16.04.2021
"Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса, заявил Зеленский

"Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса, заявил Зеленский

09:41 16.04.2021
Зеленский надеется, что Макрон реанимирует "нормандский формат"

Зеленский надеется, что Макрон реанимирует "нормандский формат"

09:33 16.04.2021
РФ ждет от Украины наступления на Донбассе, но "такого счастья" не получит – Зеленский

РФ ждет от Украины наступления на Донбассе, но "такого счастья" не получит – Зеленский

09:30 16.04.2021
Зеленский: Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях, мы хотим быть своими

Зеленский: Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях, мы хотим быть своими

07:13 16.04.2021
Зеленский переназначил заместителя главы КСУ членом Венецианской комиссии

Зеленский переназначил заместителя главы КСУ членом Венецианской комиссии

20:28 15.04.2021
Зеленский выступает за интенсивное развитие туризма между Украиной и Турцией

Зеленский выступает за интенсивное развитие туризма между Украиной и Турцией

20:27 15.04.2021
Зеленский уволил Головатого с поста члена Венецианской комиссии - указ

Зеленский уволил Головатого с поста члена Венецианской комиссии - указ

19:27 15.04.2021
Ситуация на Донбассе контролируемая, этот вопрос был приоритетным на заседании СНБО - Зеленский

Ситуация на Донбассе контролируемая, этот вопрос был приоритетным на заседании СНБО - Зеленский

18:27 15.04.2021
Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шесть руководителей Приднепровской желдороги будут уволены за служебную халатность из-за схода вагонов "Интерсити+"

РФ ждет от Украины наступления на Донбассе, но "такого счастья" не получит – Зеленский

Зеленский: Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях, мы хотим быть своими

В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

В Моршине в пятницу стартует коллективная вакцинация жителей

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений – Степанов

Шесть руководителей Приднепровской желдороги будут уволены за служебную халатность из-за схода вагонов "Интерсити+"

Офис генпрокурора о "делах Майдана": арестован еще один подозреваемый в похищении и пытках Луценко и Вербицкого

Глава Европейского командования США: Вероятность вторжения войск РФ в Украину - от "низкой до средней"

ЦИК приняла уточненный протокол с итогами голосования на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области

Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться привитым спустя 6-12 месяцев после вакцинации

В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали

Байден заявил, что предложил встретиться с Путиным летом в Европе, работа над саммитом США-РФ ведется

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА