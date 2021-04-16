Зеленский переназначил заместителя главы КСУ членом Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил заместителя главы Конституционного суда Сергея Головатого членом Венецианской комиссии, сообщила пресс-служба президента.

Соответствующий указ №166 размещен на сайте президента.

"Назначить Головатого Сергея Петровича - заместителя главы Конституционного Суда Украины - членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия), по согласию", - говорится в тексте указа.

Ранее Зеленский указом №165 уволил Головатого от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) в связи с истечением срока полномочий.