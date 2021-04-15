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21:30 15.04.2021

Украина и США обсудили укрепление стратегического партнерства стран для противодействия агрессивным действиям РФ

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Украина и США обсудили укрепление стратегического партнерства стран для противодействия агрессивным действиям РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с главой комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом укрепление стратегического партнерства двух стран для противодействия агрессивным действиям РФ на Донбассе, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Министр отметил особую роль Конгресса США в углублении украинско-американской безопасности взаимодействия, поддержки Украины в сфере обороны, повышении санкционного давления на Россию, в частности с целью не допустить завершения строительства Северного потока-2. Стороны отметили общность взглядов на угрозы, которые этот геополитический проект РФ несет для энергетической безопасности Европы", - говорится в сообщении.

Глава комитета по иностранным делам заверил Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности США и в дальнейшем решительно реагировать на подрывные действия РФ.

Министр подчеркнул, что Украина высоко ценит многолетнюю двухпартийную поддержку Конгресса США, которая имеет большое значение для эффективного противодействия Украине агрессии РФ, демократических и экономических трансформаций внутри нашего государства.

Стороны пришли к согласию с необходимостью дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества между Конгрессом США и Верховной Радой Украины.

Также Кулеба пригласил Микса посетить Украину с визитом, когда обстоятельства карантина в связи с пандемией COVID-19 это позволять.

Теги: #сша #стратегическое #украина #партнерство
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