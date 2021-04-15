США отменили перемещение двух военных кораблей в Черное море - СМИ

США отменили запланированное перемещение двух военных кораблей через турецкие проливы в направлении Черного моря, сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

По данным СМИ, 9 апреля министерство иностранных дел Турции получило официальное уведомление от США о транзите военных кораблей из Средиземного моря в Черное море через водные пути Босфор и Дарданеллы, которые являются территориальными водами Турции. Согласно источникам, военные корабли должны были достаться Черного моря 14 и 15 апреля и оставаться там до 4 и 5 мая. Они добавили, что никаких уведомлений о возможных новых проходах не поступало.

Ранее МИД Турции сообщал, что ракетный эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук") и эсминец Roosevelt ("Рузвельт") планировали войти в Черное море 14 и 15 апреля и пробыть там до 4-5 мая.

Согласно данным международной системы позиционирования судов (AIS), "Дональд Кук" в среду после пополнения топливом и припасами на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит, направился к Черноморским проливам.