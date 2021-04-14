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18:29 14.04.2021

В Херсонской области проходят масштабные антитеррористические учения - СБУ

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В Херсонской области проходят масштабные антитеррористические учения - СБУ

Служба безопасности Украины проводит в Херсонской области масштабные многоэтапные антитеррористические учения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также админграницам со временно оккупированной территорией АР Крым. В учениях принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Госслужбы специального транспорта.

"Мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным. В ходе отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области. Прежде всего, это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что тренировки проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с соблюдением прав и свобод человека.

Так, СБУ просит с пониманием отнестись жителей и гостей области к возможным временным неудобствам, связанных с необходимостью проведения антитеррористических учений.

 

Теги: #херсонская_область #учения #сбу
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