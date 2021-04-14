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15:58 14.04.2021

Привлеченные к проведению ВНО работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь – ЦОЗ

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Привлеченные к проведению ВНО работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь – ЦОЗ

Привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь, прививать работников образования будут вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac.

Как сообщается в пресс-релизе коммуникационного центра вакцинации от COVID-19, педагогов будут вакцинировать мобильными бригадами по иммунизации.

За координацию процессов, формирование списков желающих вакцинироваться и планирование графика выездов мобильных бригад отвечают региональные координаторы по вакцинации.

"Работники образования, которые вовлечены во ВНО и хотят вакцинироваться, могут обращаться в структурные подразделения по вопросам образования областных государственных администраций. Они, в свою очередь, обобщат списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего детального планирования", - сообщает коммуникационный центр.

По информации центра, вторая доза вакцины CoronaVac будет водиться через 28 дней после введения первой дозы. Работники сферы образования, желающие вакцинироваться, будут вакцинированы второй дозой из этой же партии вакцины CoronaVac.

"За каждым привитым первой дозой будет зарезервирована вторая доза из этой же партии", - уточняет ЦОЗ.

 

Теги: #вакцинация #вно #работники
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