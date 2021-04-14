Украинский сервис доставки Rocket начал работу в Белой Церкви

Украинский сервис доставки еды Rocket (ранее - Raketa) запускается в Белой Церкви (Киевская обл.).

Как сообщается в пресс-релизе компании, в течение первого месяца работы услуги Rocket будут бесплатными, оплачивается только стоимость блюд согласно ценам в меню заведения.

В первый месяц услуги доставки будут осуществляться в тестовом режиме, а список заведений-партнеров будет расширяться.

Кроме того, в ближайшее время в городе будет доступна услуга курьерской доставки продуктов из магазинов.

Rocket также отмечает, что в условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, а также регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков. Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки - для этого в комментарии к заказу нужно сделать соответствующую пометку, и курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.

Украинский сервис доставки Raketa запустился в марте 2018 года в Днепре. 11 ноября 2019 года он запустился в Киеве, расширяя свое покрытие по всей стране. С выходом на международный рынок компания изменила название на Rocket.

Сегодня курьеры Rocket доставляют заказы в 27 украинских городах, а с декабря 2020 - в столице Кипра, Никосии. В планах на 2021 год - запустить доставку Rocket в десяти европейских странах.