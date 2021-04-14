Рада вскоре рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК, но не факт, что на текущей неделе - Качура

Во фракции "Слуга народа" пока не могут точно сказать, когда именно Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) и создании Киевского городского окружного административного суда, однако не исключают, что это может произойти на внеочередном заседании.

"Это будет (рассмотрение законопроекта – ИФ) в ближайшее время, точно не будем затягивать, но будет ли это на текущей парламентской неделе – я в этом не уверен", - сказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам госвласти, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура журналистам в среду в Киеве.

При этом парламентарий не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский также может организовать еще одно внеочередное заседание в четверг.

Качура также сообщил, что в настоящее время депутаты продолжают собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания в четверг.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Разу как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" в связи с неэффективностью этого суда и неспособностью обеспечить запрос граждан на справедливость.

Согласно ч.2 ст.125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).