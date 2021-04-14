Израиль с 23 мая начнет пускать туристов с прививкой от COVID-19

Израиль с 23 мая начнет пускать ограниченное число путешественников с прививкой от коронавируса в составе туристических групп, сообщает издание The Times of Israel.

"Пришло время для того, чтобы уникальное преимущество Израиля как безопасной и здоровой страны начало помогать ему восстанавливаться от экономического кризиса", - заявила министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн.

Сначала в Израиль сможет въезжать ограниченное число туристов в составе туристических групп. Путешественникам придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой на самолет. По прилету в Израиль туристов будет ждать еще один ПЦР-тест и тест на антитела.

В прошлом марте Иерусалим на фоне пандемии запретил въезд почти всем иностранцам. За 2020 год число туристов в стране упало на 81%. Теперь, когда Израиль - один из лидеров по темпам вакцинации, власти надеются восстановить туризм.

На прошлой неделе израильское управление по вопросам народонаселения и иммиграции объявило, что иностранцы, переболевшие коронавирусом, или сделавшие прививку от коронавируса, смогут приезжать в Израиль навещать ближайших родственников.