В Киеве появится инклюзивный туристический маршрут

В Киеве создадут новый туристический маршрут для людей с инвалидностью с нарушением зрения, сообщили в КГГА.

"Фактически, создание этого маршрута уже началось в прошлом году, когда мы установили 3-D-макет Софийского собора. В дальнейшем мы планируем установить фигуры нового фонтана "Возрождение" на Владимирской горке; Андреевского спуска и пешеходно-велосипедного моста, возле Арки дружбы народов. На фигурах также будет размещена надпись шрифтом Брайля, который поможет людям с нарушениями зрения узнать информацию о соответствующем памятнике", – сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она также добавила, что это будет первый подобный маршрут в Украину, и он поможет развитию инклюзивного туризма и вообще увеличит туристические потоки в Киев.

Соответствующее распоряжение КГГА № 862 уже подписано.