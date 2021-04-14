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05:33 14.04.2021

В Киеве появится инклюзивный туристический маршрут

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В Киеве появится инклюзивный туристический маршрут

В Киеве создадут новый туристический маршрут для людей с инвалидностью с нарушением зрения, сообщили в КГГА.

"Фактически, создание этого маршрута уже началось в прошлом году, когда мы установили 3-D-макет Софийского собора. В дальнейшем мы планируем установить фигуры нового фонтана "Возрождение" на Владимирской горке; Андреевского спуска и пешеходно-велосипедного моста, возле Арки дружбы народов. На фигурах также будет размещена надпись шрифтом Брайля, который поможет людям с нарушениями зрения узнать информацию о соответствующем памятнике", – сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она также добавила, что это будет первый подобный маршрут в Украину, и он поможет развитию инклюзивного туризма и вообще увеличит туристические потоки в Киев.

Соответствующее распоряжение КГГА № 862 уже подписано.

 

Теги: #киев #туризм #маршрут
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