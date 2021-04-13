Правоохранители сообщили о подозрении бенефициару группы компаний, который давал взятки экс-главе "Укравтодора"

Сотрудники правоохранительных органов 13 апреля в результате скоординированных действий с польскими коллегами сообщили о подозрении конечному бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины в предоставлении бывшему руководителю "Укравтодора" неправомерной выгоды в общей сумме более $575 тысяч и 70 тысяч евро.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник, за указанные средства бывший руководитель "Укравтодора" обеспечивал содействие соответствующей компании в продолжении осуществления оплаты по договору о выполнении дорожных работ, обеспечивал отсрочку сдачи работ по такому соглашению, а также непринятие мер по ее досрочному расторжению.

"Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины и одновременно выполнено поручение Окружной прокуратуры Варшавы и вручены соответствующие процессуальные документы по поводу привлечения к уголовной ответственности указанного лица также по законодательству Республики Польша", - говорится в сообщении САП.

В нем отмечается, что украинской стороной также были приняты меры для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера.

"Деятельность совместной следственной группы была продолжена в ноябре 2020 году на основании совместного решения Генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова и Генерального прокурора Республики Польша Збигнева Зебро", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что в настоящее время общей польско-украинской следственной группой осуществляется комплекс следственных действий и принимаются исчерпывающие меры по обеспечению неотвратимости уголовной ответственности для других соучастников коррупционных схем в деятельности "Укравтодора".

Как сообщалось, 21 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦБА) по поручению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщили экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку о подозрении в получении неправомерной выгоды.

22 июля 2020 года польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников. Кроме него, был задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

4 января прокуроры Офиса генпрокурора Украины направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения Новаку. По данным следствия, тот в 2017-2019 годах умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019-го Кабмин Украины уволил Новака с должности.

12 апреля окружной суд в Варшаве не удовлетворил ходатайство прокурора Яна Дрелевского о продлении срока содержания Новака под стражей.