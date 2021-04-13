Украина присоединилась к соглашению Совета Европы о культурных маршрутах - Ткаченко

Украина официально присоединилась к соглашению Совета Европы о культурных маршрутах, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Теперь мы внутри общеевропейского контекста, а следовательно, имеем голоса и влияние на формирование нарратива, который закладывается в эти маршруты", - написал Ткаченко в Телеграм-канале, отметив также и политический аспект этого соглашения.

Он отметил, что культурные маршруты - один из способов европейского культурного сотрудничества. "Цель инициативы Совета Европы - показать объединение культуры и наследия в единое целое и совместно продвигать и популяризировать европейскую культуру и наследие. Она направлена на формирование общего культурного пространства путем популяризации европейской идентичности и принадлежности через осведомленность о культурном наследии. Это все происходит благодаря транснациональным маршрутам, которые тематически связаны", - написал министр.

Кроме того, Ткаченко заявил, что экономический эффект от присоединения к соглашению получат в том числе и местные громады, и туристические организации.