У России нет права вето на членство Украины в НАТО – генсек Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заявляет, что у России нет права вето на членство Украины в альянсе, и только 30 союзников будут решать, соответствует ли Киев стандартам организации, чтобы быть ее членом.

Такую известную позицию НАТО Столтенберг вновь подтвердил во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли Украина стать членом организации в условиях, когда она не контролирует часть своих границ.

"Это только тридцати союзникам решать, когда Украина готова стать членом НАТО: никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс. И это суверенное право каждой нации, такой как Украина, запросить членство", - напомнил он.

Столтенберг подчеркнул, что это – "важный принцип, потому что Россия сейчас пытается восстановить своего рода сферы влияния, где бы они могли решать, что соседи могут делать". "И это мир, который мы пытаемся оставить позади нас, где большая сила может решать, что могут делать малые соседи. Поэтому мы поддерживаем суверенное право Украины запросить (членство - ИФ) и решать свой собственный путь, и только тридцати союзникам решать, когда (Украина - ИФ) будет соответствовать стандартам (НАТО – ИФ)", - детализировал он.

При этом он отметил, что это также является причиной, по которой союзники поддерживают усилия Украины, направленные на реформирование и модернизацию. "Реформы – лучший путь в направлении евроатлантической интеграции, и мы отвергаем идею, о чем слышим из Москвы, что у России есть какое-то вето и право отвергать суверенное право других стран решать в отношении своего пути, включая какого рода безопасность они хотят обеспечить, включая членство в НАТО", - заключил Столтенберг.