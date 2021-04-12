КС не собрался на спецзаседание по вопросу увольнения Тупицкого и Касминина

Конституционный суд Украины (КС) не собрался в понедельник на специальное пленарное заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.

"Специальное пленарное заседание не состоялось из-за отсутствия судей на заседании", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

При этом собеседник агентства не уточнил каких-либо подробностей.

Как сообщалось, на 12 апреля созывалось специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины по рассмотрению вопроса об увольнении с должностей судей Конституционного суда Касминина и Тупицкого в связи с изданием указа президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" был подписан 27 марта.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".