Рада может провести два внеочередных заседания, зал прокварцуют - Разумков

Народные депутаты собрали подписи для проведения двух внеочередных пленарных заседаний, распоряжение о которых будет подписано в ближайшее время, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На пленарном заседании мы продолжим рассмотрение законопроекта № 2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений – ИФ), если мы говорим о пленарной неделе. Что касается внеочередных заседаний, то в ближайшее время появится распоряжение главы Верховной Рады об их созывах", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он сообщил, что народные депутаты уже собрали необходимое количество подписей для проведения двух внеочередных пленарных заседаний.

По словам Разумкова, одно из них инициирует группа "За майбутне", а другое – фракция "Слуга народа".

Согласно регламенту Верховной Рады для проведения внеочередного пленарного заседания необходимо собрать 150 подписей народных депутатов.

Разумков отметил, что на заседании согласительного совета шла речь о том, что если Верховная Рада на этой неделе будет работать в пленарном режиме, то в зале заседаний надо будет проводить кварцевание.

"Поэтому мы немного увеличим перерыв с 12.00 до 13.00 (обычно перерыв с 12.00 до 12.30 – ИФ) для кварцевания, для которого необходим один час. Если у нас будут внеочередные заседания, мы должны будем после пленарного заседания делать перерыв на час для кварцевания", - отметил спикер.