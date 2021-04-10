События

15:05 10.04.2021

В Великобритании пушечными залпами почтили память скончавшегося принца Филиппа

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В Великобритании пушечными залпами почтили память скончавшегося принца Филиппа

Британские военные в полдень субботы по местному времени дали 41 пушечный залп в память о скончавшемся супруге королевы Елизаветы II принце Филиппе.

Залпы по одному в минуту были произведены в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге, а также в Гибралтаре. Трансляцию вело британское телевидение. Траурный салют был дан на военных базах Великобритании и находящимися в море кораблями королевского военно-морского флота.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.

Теги: #память #принц_филипп
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