Железнодорожная больница Одессы получила 60 млн грн на подготовку к приему ковидных пациентов, но не смогла провести кислород – комитет Рады

Клиническая больница на железнодорожном транспорте в Одессе получила от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) средства на подготовку к приему пациентов с COVID-19, но не смогла провести кислород.

"Данному медучреждению, которое определено для оказания медицинской помощи больным коронавирусом, НСЗУ перечислила 60 млн грн. Однако больница с осени 2020 года из 300 коек смогла подвести кислород только к 40 койкам", - сообщает комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования на странице в Facebook по итогам выездного заседания в Одессе.

Депутаты охарактеризовали ситуацию с подготовкой железнодорожной больницы Одессы к приему пациентов с COVID-19 как "преступную халатность руководства "Укрзализныци".

"В городе не хватает мест в больницах, а учреждение, которое должно принимать пациентов, фактически саботирует распоряжения правительства. Если в ближайшее время "Укрзализныця" не решит этот вопрос, будем обращаться в СНБО и лично к президенту", - пригрозил глава комитета Михаил Радуцкий.

Комитет поручил "Укрзализныце" совместно с Минздравом и Одесской ОГА безотлагательно обеспечить развертывание в полном объеме и использование по назначению запланированного коечного фонда для оказания помощи больным COVID-19 в Одесской клинической больнице на железнодорожном транспорте, а также оснащение ее по мере необходимости медицинским кислородом, лекарственными средствами, расходными материалами, средствами индивидуальной защиты персонала, а также обеспечить целевое использование средств, выделенных НСЗУ для оказания помощи больным COVID-19.