Трем сотрудникам Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении в причастности к истязанию подозреваемого в участке

Начальнику одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, а также двум сотрудникам данного отдела, сообщили о подозрении в истязании и задержании лица с последующим отказом признать факт задержания и сокрытии факта избиения и истязания подозреваемого их коллегами.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в пятницу, по данным следствия, 6 февраля 2021 года в больницу за медицинской помощью обратился гражданин с многочисленными телесными повреждениями и сообщил, что его избили сотрудники полиции.

"Установлено, что накануне мужчины доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничества. По данному факту двум участковым инспекторам отдела полиции уже сообщалось о подозрении в истязании и применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в прокуратуре.

Там подчеркивают, что в ходе досудебного расследования установлена причастность к этому преступлению еще двух работников уголовного розыска, которые своими действиями "фактически способствовали осуществлению истязаний со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт, а также начальника отдела полиции, который не сообщил компетентные органы о совершении подчиненными указанных действий".

"Одному из оперативных сотрудников отдела полиции сообщено о подозрении в истязании и задержании лица с последующим отказом признать факт задержания (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 УК Украины), другому правоохранителю, который непосредственно не участвовал в пытках, однако уничтожал следы его совершения - по факту сокрытия преступления (ст. 396 УК Украины), и начальнику отдела полиции - по факту задержания лица с последующим отказом признать факт задержания и сокрытия преступления, совершенного его подчиненными (ч. 2 ст. 146-1 и ч. 1 ст. 396 УК Украины)", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Уточняется, что сейчас решается вопрос об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения.