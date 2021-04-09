События

11:50 09.04.2021

Трем сотрудникам Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении в причастности к истязанию подозреваемого в участке

2 мин читать
Трем сотрудникам Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении в причастности к истязанию подозреваемого в участке

Начальнику одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, а также двум сотрудникам данного отдела, сообщили о подозрении в истязании и задержании лица с последующим отказом признать факт задержания и сокрытии факта избиения и истязания подозреваемого их коллегами.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в пятницу, по данным следствия, 6 февраля 2021 года в больницу за медицинской помощью обратился гражданин с многочисленными телесными повреждениями и сообщил, что его избили сотрудники полиции.

"Установлено, что накануне мужчины доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничества. По данному факту двум участковым инспекторам отдела полиции уже сообщалось о подозрении в истязании и применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в прокуратуре.

Там подчеркивают, что в ходе досудебного расследования установлена причастность к этому преступлению еще двух работников уголовного розыска, которые своими действиями "фактически способствовали осуществлению истязаний со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт, а также начальника отдела полиции, который не сообщил компетентные органы о совершении подчиненными указанных действий".

"Одному из оперативных сотрудников отдела полиции сообщено о подозрении в истязании и задержании лица с последующим отказом признать факт задержания (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 УК Украины), другому правоохранителю, который непосредственно не участвовал в пытках, однако уничтожал следы его совершения - по факту сокрытия преступления (ст. 396 УК Украины), и начальнику отдела полиции - по факту задержания лица с последующим отказом признать факт задержания и сокрытия преступления, совершенного его подчиненными (ч. 2 ст. 146-1 и ч. 1 ст. 396 УК Украины)", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Уточняется, что сейчас решается вопрос об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения.

Теги: #черкасская_область #полиция #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:53 07.04.2021
СБУ сообщила одному из экс-руководителей Одесского порта о подозрении в причинении государству ущерба на 142 млн грн

СБУ сообщила одному из экс-руководителей Одесского порта о подозрении в причинении государству ущерба на 142 млн грн

12:02 07.04.2021
Генпрокурор подписала уведомление о подозрении двум уличенным во взятке адвокатам, один из них – брат главы ОАСК

Генпрокурор подписала уведомление о подозрении двум уличенным во взятке адвокатам, один из них – брат главы ОАСК

19:43 06.04.2021
Правоохранители сообщили о подозрении прокурору и депутату Бердянского горсовета, обещавшим за взятку изменить обвинение в суде

Правоохранители сообщили о подозрении прокурору и депутату Бердянского горсовета, обещавшим за взятку изменить обвинение в суде

12:56 06.04.2021
Полиция задержала мужчину, ранившего ножом четырех человек на автовокзале в Краснограде

Полиция задержала мужчину, ранившего ножом четырех человек на автовокзале в Краснограде

12:00 06.04.2021
Один из стрелявших в поезде "Константиновка-Киев" задержан, дело расследуется по двум статьям – полиция

Один из стрелявших в поезде "Константиновка-Киев" задержан, дело расследуется по двум статьям – полиция

19:03 05.04.2021
Журналисту Бутусову угрожали в гримерке одного из телеканалов, полиция начала расследование

Журналисту Бутусову угрожали в гримерке одного из телеканалов, полиция начала расследование

11:18 05.04.2021
Полиция открыла 17 дел в связи с нарушениями на довыборах в Раду на округе № 87

Полиция открыла 17 дел в связи с нарушениями на довыборах в Раду на округе № 87

17:09 03.04.2021
В Соломенском районе Киева на территории частного дома при установке газового оборудования произошел взрыв,

В Соломенском районе Киева на территории частного дома при установке газового оборудования произошел взрыв,

14:21 02.04.2021
Полиция Донецкой области экстрадирует грузинского криминального авторитета

Полиция Донецкой области экстрадирует грузинского криминального авторитета

10:35 02.04.2021
Полиция устанавливает обстоятельства взрыва и пожара в маслобойном цеху в Харькове

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва и пожара в маслобойном цеху в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевской области на Броварской окружной автодороге перекинулась цистерна с жидким кислородом, движение транспорта частично ограничено - ГСЧС

Правоохранители проводят следственные действия на Трухановом острове по делу о самозахвате земельного участка – прокуратура Киева

Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

Российские наемники возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта – украинская сторона СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области на Броварской окружной автодороге перекинулась цистерна с жидким кислородом, движение транспорта частично ограничено - ГСЧС

Правоохранители проводят следственные действия на Трухановом острове по делу о самозахвате земельного участка – прокуратура Киева

Парламент Молдовы сформировал комиссию по расследованию обстоятельств похищения в Кишиневе Чауса

Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

ВАКС избрал меру пресечения второму адвокату, уличенному в получении $ 100 тысяч взятки для дальнейшей её передачи судье ОАСК

Российские наемники возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта – украинская сторона СЦКК

Депутаты предлагают на государственном уровне почтить память детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины

Более 70% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна - опрос

Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА