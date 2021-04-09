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01:23 09.04.2021

Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели - Белый дом

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Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели - Белый дом

США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она ответила утвердительно на вопрос журналиста о том, можно ли исключать вариант с объявлением санкций уже на этой неделе.

На вопрос о том, исключает ли она санкции и на следующей неделе, Псаки ответила: "Там я уже ничего исключать не буду".

При этом Псаки подчеркнула, что Вашингтон считает правильным принимать те меры, которые действительно могут изменить поведение той или иной страны.

"Нам не следует принимать меры, пока мы не будем уверены, что действительно может немедленно изменить их поведение. Это не то, как мы видим внешнюю политику", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста о влиянии мер США на российское руководство.

Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовит ответные меры.

По его данным, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Bloomberg подчеркивало, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

"Байдену и его ведущим помощникам теперь нужно определить, насколько жестко им следует наказать Россию, учитывая, что в то же время они надеются на помощь Москвы по иранскому ядерному досье, борьбе против климатических изменений. Также США стремятся возобновить переговоры по теме контроля над вооружениями", - отмечало агентство.

Данные действия администрации США станут итогом обзора, который Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

США объявили о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Навальным в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий по трем другим пунктам.

 

Теги: #сша #россия #санкции
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