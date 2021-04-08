Командиры ВМС Украины и Эстонии обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

Командующий Военно-Морскими Силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в четверг, 8 апреля, провел онлайн-встречу с командующим ВМС Эстонии коммодором Юрием Саской, сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Отмечается, что формат видеоконференции был избран взамен запланированного визита главы украинских ВМС в Эстонию, в связи с ситуацией с пандемией COVID-19.

"Среди основных тем встречи - продолжение диалога между Военно-Морскими Силами двух стран в военно-морской сфере, обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности, обсуждение текущего состояния ВМС обеих стран и определение приоритетных направлений двустороннего военного сотрудничества", - сообщают в ВМС.

Там подчеркивают, что во время встречи, глава украинского флота выразил слова благодарности иностранным коллегам за многолетнюю поддержку и сотрудничество в сфере развития национальных ВМС и отметил, что опыт Эстонии в переходе на стандарты НАТО будет интересным для нашей стороны.

"Представители флота Эстонской Республики всегда желанные гости на совместных учениях, в том числе серии "Си Бриз", к которым они ежегодно присоединяются. Это является знаком поддержки со стороны Эстонии наших Военно-Морских Сил", - отметил командующий украинского флота.

В ходе диалога стороны также подробно обсудили безопасность в Черном и Балтийском морях.

"Уделено внимание концепции и планам развития ВМС Украины и перспективам развития флотов наших государств. Определен курс дальнейшего сотрудничества по обмену опытом и определены пути решения насущных важных вопросов", - резюмируют в ВМС.