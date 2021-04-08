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14:30 08.04.2021

Ермак призвал главу организации "Яхад - ин Унум" присоединиться к увековечению памяти Холокоста

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Ермак призвал главу организации "Яхад - ин Унум" присоединиться к увековечению памяти Холокоста

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с президентом гуманитарной организации "Яхад - ин Унум" Патриком Дебуа призвал его присоединиться к деятельности руководства Украины по увековечению памяти Холокоста, сообщается на сайте главы Украинского государства.

"Для Украины очень важно ваше участие в деятельности по увековечению памяти Холокоста, который вы исследуете, и Бабьего Яра, как символа "Холокоста от пуль". Приглашаем вас присоединиться к нашей работе", - цитирует Ермака пресс-служба президента.

Руководитель Офиса президента поблагодарил Дебуа за деятельность в области исследования Холокоста, а также за визит в Украину для участия в мероприятиях, связанных с Бабьим Яром. Также по словам Ермака, "Украина активно призывает религиозных лидеров присоединиться к процессу достижения мира на Донбассе".

Как сообщается, священник Римско-католической церкви Патрик Дебуа является президентом "Яхад - др Унум", глобальной гуманитарной организации, которую он основал в 2004 году и работа которой посвящена выявлению мест массовых казней евреев и цыган в Восточной Европе во время Второй мировой войны, борьбе с антисемитизмом и совершенствованию отношений между католиками и евреями.

Его исследования легли в основу книги "Холокост от пуль: путешествие священника для раскрытия правды об убийстве 1,5 миллиона евреев", в которой он впервые задокументировал убийство 1,5 миллиона евреев в Украине во время Второй мировой войны, основываясь на документах военного времени, интервью с местными жителями и применении современной криминалистической практики в исследовании старинных массовых захоронений.

Теги: #холокост #ермак #организация
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