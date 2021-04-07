СБУ сообщила одному из экс-руководителей Одесского порта о подозрении в причинении государству ущерба на 142 млн грн

Следователи Службы безопасности Украины сообщили одному из бывших руководителей ГП "Одесский морской торговый порт" о подозрении в причастности к причинению государству убытков на 142 млн грн.

"По данным следствия, в течение 2018-2019 годов один из бывших руководителей госпредприятия сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет", - сообщает пресс-служба СБУ.

На данный момент продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.