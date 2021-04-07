Национальный план профилактики коронавируса позволит ускорить процесс вакцинации – Шмыгаль

Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19, охватывающий период до 31 декабря 2021 года, предусматривает расширение и повышение статуса "дорожной карты" вакцинации, которая была разработана Министерством здравоохранения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании правительства 7 апреля.

Как сообщает пресс-служба Кабмина в среду, правительство заслушало доклад министра здравоохранения Максима Степанова относительно Национального плана вакцинопрофилактики COVID-19 до конца года.

По словам премьера, обновленный документ разработан во исполнение Указа президента Украины и соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны.

"Документ даст возможность ускорить процесс вакцинации против коронавируса в нашей стране ", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что 6 апреля было объявлено о заключении контракта с компанией Pfizer / BioNTech на поставку 10 млн доз вакцин против коронавируса.

"В целом между правительством и производителями законтрактовано достаточное количество безопасных вакцин, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году. Мы говорим о более чем 50% всего взрослого населения Украины ", - уточнил премьер.

Он добавил, что преодолеть пандемию можно только благодаря массовой вакцинации и путем эффективных карантинных мероприятий.

Как сообщалось, 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации населения против коронавируса, предусматривающий создание Национального плана вакцинации против COVID-19, согласно с которым большинство взрослого населения Украины должно получить свои прививки до конца текущего года.

Соответствующий документ №139 / 2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 "О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021" был обнародован на сайте президента.

Как сообщила пресс-служба главы государства, согласно решению СНБО, Кабинет Министров Украины в семидневный срок должен был обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.

"В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лиц, ответственных за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу ", - отметили в Офисе президента.